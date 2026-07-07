Sfottò degli spagnoli contro Cristiano Ronaldo | Dov' è

I tifosi spagnoli a Dallas hanno preso in giro Cristiano Ronaldo dopo aver eliminato il Portogallo dal Mondiale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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AVALIANDO CRISTIANO RONALDO VS ESPANHA - COPA 2018

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