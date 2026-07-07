La Val di Chiana si prepara al Festival delle Musiche, che si terrà tra sette giorni. L’evento coinvolge artisti e musicisti locali e nazionali, con concerti e spettacoli previsti in diverse location della zona. La regione sta ultimando i preparativi per accogliere pubblico e artisti, con particolare attenzione alle misure di sicurezza. Il festival rappresenta l’inizio ufficiale dell’estate musicale nella zona, che si preannuncia ricca di eventi e iniziative culturali.

Sette giorni. Che poi, a pensarci bene, sette giorni sono niente: il tempo di rimandare tre cose, perdere un paio di comunicati nella mail e ritrovarsi già con l’estate che suona alla porta. Il Festival delle Musiche è pronto a tornare in Val di Chiana e il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Prima, però, spazio a SMART, che prenderà il via stasera all’ Arena Eden di Arezzo con Storie della buonanotte per bambine ribelli, raccontate e cantate da Thony insieme all’ Orchestra Multietnica di Arezzo. Una partenza che profuma già di festival, cultura e serate in cui perfino il telefono, se avesse un minimo di dignità, dovrebbe restare in tasca. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Sette giorni al Festival delle Musiche: la Val di Chiana accorda gli strumenti e prepara l’estate

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