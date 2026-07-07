I 70 anni di sacerdozio di un parroco sono stati celebrati senza eventi pubblici, brindisi o incontri comunitari. La ricorrenza è passata nel silenzio, con momenti di preghiera e riflessione. La comunità locale non ha organizzato festeggiamenti per questa occasione, che si è svolta senza alcuna manifestazione ufficiale. La celebrazione è stata caratterizzata da un’atmosfera di raccoglimento e rispetto.

Niente festa, niente brindisi e nessun momento conviviale. I 70 anni di don Giuseppe Marini (foto), parroco di Santa Maria Goretti a Sant’Orso, sono trascorsi nel silenzio e nella preghiera. La comunità ha scelto di rinviare ogni celebrazione per rispetto del dolore che ha colpito il quartiere con la scomparsa di Edoardo Vispi e i suoi funerali, che il giorno prima della felice ricorrenza hanno richiamato nel dolore l’intera parrocchia. Gli auguri, però, non sono mancati. Sono arrivati sui social della parrocchia e anche dall’Azione Cattolica, con parole di affetto e gratitudine per un sacerdote che in tanti riconoscono come presenza schietta, sincera e autentica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Settant’anni del don nel silenzio della comunità ferita

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Islamists Know the West Has a Community Problem

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