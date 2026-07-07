Sesso a tre a Forte dei Marmi sui divanetti del Bagno Dalmazia un uomo e due donne scappano all' arrivo della Polizia - VIDEO

Notizia in breve

Un uomo e due donne hanno avuto un rapporto a tre sui divanetti di un stabilimento balneare a Forte dei Marmi, vicino ai tavoli di un'area ristorante. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e si è protratto per alcuni minuti prima che arrivasse la polizia. Alla vista delle forze dell’ordine, i tre sono scappati dal luogo. Nessuno è stato fermato o denunciato.