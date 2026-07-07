Sesso a tre a Forte dei Marmi sui divanetti del Bagno Dalmazia un uomo e due donne scappano all' arrivo della Polizia - VIDEO
Un uomo e due donne hanno avuto un rapporto a tre sui divanetti di un stabilimento balneare a Forte dei Marmi, vicino ai tavoli di un'area ristorante. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e si è protratto per alcuni minuti prima che arrivasse la polizia. Alla vista delle forze dell’ordine, i tre sono scappati dal luogo. Nessuno è stato fermato o denunciato.
Sesso a tre a Forte dei Marmi sul divanetto del Bagno Dalmazia gestito dall'Hotel Principe. Un uomo e due donne non sono riusciti a resistere alla passione e hanno dato vita ad un threesome in riva al mare, accanto ai tavolini dove solitamente le persone pranzano o giocano a carte. A beccare i tre amanti è stato il personale dello stabilimento balneare alle 7 del mattino, una volta giunto sul luogo per l’apertura. Tra i vari bagni famosi di Forte dei Marmi ci sono anche il Bagno Piero, Bagno Principe, Bagno Annetta, Bagno Alpemare, Bagno Roma di Levante, Bagno Roma di Ponente, Bagno Maitò. Poi ancora Bagno Gilda, Bagno Piemonte, Bagno Milano, Bagno Royal, Bagno Santa Maria, Bagno Flavio, Bagno La Fenice. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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