Serie Prima categoria Cuoiopelli operazione rilancio | Meritiamo di tornare più su
La squadra di Prima categoria Cuoiopelli si impegna quotidianamente nel rinnovamento. Ogni sera, i dirigenti e gli atleti si riuniscono allo stadio per discutere e pianificare il rilancio del club. Il direttore generale ha dichiarato che l’obiettivo è far sì che la squadra meriti di tornare a livelli superiori. La società santacrocese lavora per rafforzare il progetto e migliorare le prestazioni.
La Cuoiopelli punta dritta al rilancio. "Tutte le sere siamo allo stadio – dice il direttore generale Fabrizio Giovannini della società santacrocese – parliamo con gli atleti, ci incontriamo noi dirigenti, per rilanciare la Cuoio". Tra i dirigenti più vicini alle sorti della compagine biancorossa, c’è anche chi dà ordine ad Omar, di tenere in ordine il terreno da gioco. A settembre, per la ripresa delle gare ufficiali, tutto dovrà essere in ordine ed il Libero Masini accogliente e in regola. Intanto l’ex capitano biancorosso Demi ha salutato il club biancorosse e, la prossima stagione giocherà a Castelfranco, nelle file della Stella Rossa in Prima categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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