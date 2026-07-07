Serie Prima categoria Cuoiopelli operazione rilancio | Meritiamo di tornare più su

Notizia in breve

La squadra di Prima categoria Cuoiopelli si impegna quotidianamente nel rinnovamento. Ogni sera, i dirigenti e gli atleti si riuniscono allo stadio per discutere e pianificare il rilancio del club. Il direttore generale ha dichiarato che l’obiettivo è far sì che la squadra meriti di tornare a livelli superiori. La società santacrocese lavora per rafforzare il progetto e migliorare le prestazioni.