Senza glutine senza lattosio senza zucchero | dopo la moda degli alimenti senza sta arrivando quella degli alimenti AI
Negli ultimi tempi si nota un aumento di prodotti alimentari realizzati con tecnologie di intelligenza artificiale. Questa tendenza si affianca alla moda di alimenti privi di glutine, lattosio e zucchero. Non si tratta di diete, ma di un settore in crescita che utilizza strumenti di intelligenza artificiale per sviluppare o migliorare alimenti. La discussione riguarda principalmente le innovazioni nel campo della produzione alimentare e come queste possano influenzare le scelte dei consumatori.
Oggi vi parlo di una cosa divertente sull’alimentazione, però devo prenderla larga. Non tanto, quel tanto che basta a rendervi l’idea. E non è una dieta. Dunque, nell’ultimo film di Spielberg, Disclosure Day, Emily Blunt ha dichiarato che i versi che faceva nella scena in cui parlava in lingua aliena non erano fatti con l’intelligenza artificiale: lei si è opposta, dura e pura. Sebbene, a pensarci, prima che per il pubblico l’AI diventasse sinonimo di LLM (l’AI che tutti hanno conosciuto come ChatGPT) a nessuno sarebbe venuto in mente di dichiarare “senza effetti speciali” o “senza tecnologia”: nel cinema si è sempre usata non appena si aveva a disposizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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