Negli ultimi tempi si nota un aumento di prodotti alimentari realizzati con tecnologie di intelligenza artificiale. Questa tendenza si affianca alla moda di alimenti privi di glutine, lattosio e zucchero. Non si tratta di diete, ma di un settore in crescita che utilizza strumenti di intelligenza artificiale per sviluppare o migliorare alimenti. La discussione riguarda principalmente le innovazioni nel campo della produzione alimentare e come queste possano influenzare le scelte dei consumatori.

Oggi vi parlo di una cosa divertente sull’alimentazione, però devo prenderla larga. Non tanto, quel tanto che basta a rendervi l’idea. E non è una dieta. Dunque, nell’ultimo film di Spielberg, Disclosure Day, Emily Blunt ha dichiarato che i versi che faceva nella scena in cui parlava in lingua aliena non erano fatti con l’intelligenza artificiale: lei si è opposta, dura e pura. Sebbene, a pensarci, prima che per il pubblico l’AI diventasse sinonimo di LLM (l’AI che tutti hanno conosciuto come ChatGPT) a nessuno sarebbe venuto in mente di dichiarare “senza effetti speciali” o “senza tecnologia”: nel cinema si è sempre usata non appena si aveva a disposizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Senza glutine, senza lattosio, senza zucchero: dopo la moda degli alimenti “senza”, sta arrivando quella degli alimenti AI

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