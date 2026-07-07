Seminari e concerti estivi Artisti da tutto il mondo per celebrare il jazz
Durante l’estate, Siena Jazz organizza seminari e concerti con artisti internazionali, coinvolgendo docenti e studenti provenienti da tutto il mondo. La presenza di insegnanti e allievi stranieri testimonia la dimensione internazionale dell’evento, giunto alla sua 56ª edizione. Allo stesso tempo, la collaborazione con la sede di Siena di Confindustria evidenzia un legame tra le istituzioni e l’attività culturale.
Ci sono due modi per misurare l’attenzione verso Siena Jazz e le sue 56 edizioni degli International Summer Workshop: docenti e allievi provenienti da tutto il mondo ci offrono il senso internazionale, presentare seminari e concerti estivi della sede di Siena di Confindustria mostra il profondo legame fra istituzioni solo apparentemente distanti. E’ il segno di una illuminata qualificazione. "Occasione per mostrare la vicinanza – ha così introdotto l’evento Virginia Masoni – di chi fa impresa con una delle istituzioni che richiama l’attenzione di ogni parte del mondo. E’ il modo di lavorare nella stessa direzione". "Arte e cultura sono elementi di crescita e sviluppo – ha ribadito Marco Busini presidente di Confindustria Toscana Sud – per quella interconnessione con il mondo del lavoro". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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