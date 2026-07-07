Il capitano della Selva, Andrea Causarano, ha elogiato Tittia, definendolo un fuoriclasse che ha deciso la corsa con due giocate decisive. Ha anche commentato positivamente Bircolotti, riconoscendogli il ruolo di professionista. La corsa si è conclusa con la vittoria della Contrada di Vallepiatta, tra molte corazzate, in un Palio che alcuni definiscono da Selva.

di Laura Valdesi SIENA Capitano Andrea Causarano, c’è chi dice che questo sia un Palio da Selva: tante corazzate, spunta la Contrada di Vallepiatta e vince. "La Selva nel passato è riuscita a mettere un po’ d’accordo tutti in Carriere analoghe, nelle quali il braccio di ferro fra avversarie presenti sul tufo e le pressioni fra rivali assenti, hanno consentito a volte di vincere. Spero che possa essere lo stesso in questo Palio. Anche se è impegnativo perché al canape ci sono Consorelle che hanno una sete di successo molto più forte di Vallepiatta perché questo non arriva da molti anni. Non che la mia Contrada l’abbia persa, sia chiaro. Tutt’altro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Selva, il Causarano-pensiero: "Tittia è un fuoriclasse. Ha vinto con due giocate. Bircolotti? Professionista"

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