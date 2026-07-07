Scuola Superiore Sant' Anna presenta il piano strategico 2026-2031

Notizia in breve

La Scuola Superiore Sant'Anna ha presentato il piano strategico 2026-2031, che prevede un rafforzamento delle collaborazioni tra i poli di ricerca di Pisa, un progetto di mobilità sociale per studenti meritevoli, la creazione di un polo dedicato all’innovazione tecnologica e un forum sulla politica internazionale entro il 2028. L’obiettivo è sviluppare sinergie tra università, istituzioni e imprese, promuovendo l’eccellenza e l’innovazione nel territorio.