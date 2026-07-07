Scuola Superiore Sant' Anna presenta il piano strategico 2026-2031
La Scuola Superiore Sant'Anna ha presentato il piano strategico 2026-2031, che prevede un rafforzamento delle collaborazioni tra i poli di ricerca di Pisa, un progetto di mobilità sociale per studenti meritevoli, la creazione di un polo dedicato all’innovazione tecnologica e un forum sulla politica internazionale entro il 2028. L’obiettivo è sviluppare sinergie tra università, istituzioni e imprese, promuovendo l’eccellenza e l’innovazione nel territorio.
Pisa, 7 lug. (askanews) - Un'alleanza strutturale tra i poli del sapere di Pisa, il consolidamento del progetto sulla mobilità sociale per gli studenti meritevoli, la creazione di un polo dell'innovazione per accompagnare il progresso tecnologico del Paese e un forum sulla politica internazionale entro il 2028. Sono questi i quattro progetti speciali su cui la Scuola Sant'Anna di Pisa intende investire nei prossimi anni attraverso il suo Piano Strategico 2026-31, il documento programmatico con cui l'ateneo d'eccellenza segna la sua traiettoria. Il Piano si inserisce in una fase di forte crescita, come testimoniano i... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Enza Spadoni. David Bowie · Absolute Beginners (2002 Remaster). 21 anni all'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ad occuparmi di trasferimento tecnologico... quando nessuno ancora capiva cosa fosse. Nel 2023 passo al Centro facebook
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