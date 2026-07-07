Nel primo pomeriggio di ieri si è verificato un incidente sulla Variante alla Statale 16 vicino ad Alfonsine, coinvolgendo un’auto e un camion. Un uomo di 77 anni, residente nella frazione ravennate di Sant’Alberto, è morto nello scontro mentre era alla guida di una Lancia Musa. La vettura e il camion si sono scontrati frontalmente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente dell’auto non c’è stato nulla da fare.

Pauroso scontro nel primo pomeriggio di ieri tra un’auto e un autoarticolato lungo la Variante alla Statale 16 all’altezza di Alfonsine. Il bilancio è di un morto, un uomo di 77 anni, Carmelo Narcisi, originario della Sicilia e residente nella frazione ravennate di Sant’Alberto, il quale era al volante di una Lancia ‘Musa’. L’incidente, i cui rilievi sono stati effettuati dal nucleo Infortunistica della Polizia locale della Bassa Romagna, si è verificato intorno alle 13.45 in un tratto rettilineo della cosiddetta circonvallazione di Alfonsine. Il camionista, un 55enne di Argenta (in provincia di Ferrara) che al volante di un ‘bilico’ Iveco trasportava delle piastrelle, stava percorrendo la suddetta arteria con direzione di marcia Ferrara-Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontro frontale con un camion, muore 77enne

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SCHIANTO MORTALE IN ROTATORIA TRA UN CAMION E UN'AUTO: MUORE UNA 77ENNE | 13/02/2026

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