Su GoFundMe sono state raccolte quasi mille donazioni in memoria di Michele De Stefano, morto a 30 anni dopo una lunga lotta contro il Sarcoma di Ewing. La campagna è stata avviata dai familiari per ricordare il giovane di Solofra. La sua scomparsa ha suscitato solidarietà e commozione tra amici e conoscenti, che hanno voluto contribuire con donazioni per sostenere cause legate alla malattia.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono già quasi mille le donazioni su GoFundMe nel ricordo di Michele De Stefano, diSolofra, scomparso a soli trent’anni dopo una lunga battaglia contro il Sarcoma di Ewing. Nelle ultime settimane prima della morte, avvenuta il 1 luglio, aveva espresso il desiderio di avviare una raccolta fondi in suo nome e devolvere i proventi a un Istituto impegnato nella ricerca e nella cura di questo sarcoma. In pochi giorni sono stati donati 27mila euro. “Michele – scrivono gli amici – e ra un ragazzo profondamente innamorato della vita. Fino all’ultimo istante ha saputo regalare un sorriso, una parola gentile e conforto a chi gli stava accanto”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sconfitto a 30 anni da una malattia, solidarietà nel ricordo di Michele

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