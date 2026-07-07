Sarri si prende l’Atalanta Gaetano sempre più vicino

La stagione 2026-2027 dell’Atalanta è iniziata con le visite mediche svolte ieri a Milano. Da giovedì, la squadra si allenerà sui campi del centro sportivo di Zingonia. Nel frattempo, l’allenatore ha assunto il comando della squadra. Un giocatore è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra.

È iniziata ieri con le prime visite mediche, a Milano, la stagione 202627 dell’ Atalanta. Che da giovedì inizierà ad allenarsi sui campi del centro sportivo di Zingonia. E sta per iniziare l’attesa rivoluzione tattica di Maurizio Sarri, che ieri ha riunito a Zingonia il suo nuovo staff. Il 67enne allenatore di Figline Valdarno ha confermato come suo vice il fidato Marco Ianni, già suo assistente negli anni al Napoli, al Chelsea e alla Juventus e “secondo“ anche negli ultimi anni alla Lazio. Confermati anche i collaboratori tecnici Michele Beoni e Mattia Pasqui, sempre provenienti dalla Lazio, mentre gli allenatori dei portieri saranno Massimo Nenci, anche lui nelle ultime stagioni ai biancocelesti e l’ex estremo difensore nerazzurro Giorgio Frezzolini, che negli ultimi tre anni ha allenato i portieri dell’under 23 atalantina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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