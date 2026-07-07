TonyPitony a Sanremo 2027? Spuntano i primi nomi dei big

Sono stati annunciati i primi nomi dei big che parteciperanno a Sanremo 2027, anche se manca ancora molto alla manifestazione. La 77esima edizione del Festival si terrà con Stefano De Martino alla conduzione, per la prima volta. I dettagli sui partecipanti non sono ancora ufficiali, ma le voci sui nomi dei cantanti sono già circolate tra gli addetti ai lavori. La manifestazione si svolgerà nella tradizionale sede di Sanremo, come di consueto.

Mancano ancora tanti mesi all’edizione numero 77 del Festival di Sanremo che, come saprete, vedrà per la prima volta alla conduzione Stefano De Martino. Non è però troppo presto per le indiscrezioni, soprattutto per quanto riguarda i possibili Big in gara. Tra di essi, spunta il nome di TonyPitony. C’è tanta, anzi tantissima curiosità nel vedere come se la caverà Stefano De Martino alla conduzione del Festival di Sanremo. Dopo Amadeus e Carlo Conti che hanno condotto in tutto le ultime 7 edizioni, è tempo di cambiamenti e novità, con un conduttore giovane e amatissimo dal pubblico. Sebbene manchino ancora tantissimi mesi all’inizio della kermesse, per il conduttore napoletano è già tempo di mettersi al lavoro, tra la scelta di co-conduttori e co-conduttrici, degli ospiti e, soprattutto, dei Big che si contenderanno la vittoria finale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Tony Pitony a Sanremo prima di GTA 6

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