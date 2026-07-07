San Benedetto il patrono dell’Europa che guarda al futuro
Il Parlamento europeo ha deciso di dedicare la sala del Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei a San Benedetto. La cerimonia si è svolta a Strasburgo, con l’intitolazione ufficiale della sala. La scelta è stata comunicata ufficialmente e riguarda l’attribuzione di un nome che richiama il patrono dell’Europa. La decisione si inserisce in un contesto di riconoscimento simbolico e storico.
È molto più di un riconoscimento simbolico, la decisione del Parlamento europeo di intitolare la sala del Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei di Strasburgo a San Benedetto. È un atto che richiama l’Europa alle proprie radici, alla propria identità e alla consapevolezza che nessun progetto politico può costruire il futuro se sceglie di dimenticare la propria storia. Finalmente, grazie ai conservatori, San Benedetto entra nel parlamento europeo. Nel luogo dove è stato compiuto il tragico errore di recidere le radici cristiane dell’Europa, dopo un lavoro durato due anni il gruppo ECR è riuscito a vincere una battaglia politica che va aldilà della semplice intitolazione della sala. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
11 Luglio - La vita MIRACOLOSA di San Benedetto | Patrono dEuropa e Difensore dal Male
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