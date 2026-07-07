San Benedetto il patrono dell’Europa che guarda al futuro

Notizia in breve

Il Parlamento europeo ha deciso di dedicare la sala del Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei a San Benedetto. La cerimonia si è svolta a Strasburgo, con l’intitolazione ufficiale della sala. La scelta è stata comunicata ufficialmente e riguarda l’attribuzione di un nome che richiama il patrono dell’Europa. La decisione si inserisce in un contesto di riconoscimento simbolico e storico.