Salotto letterario ai Parioli la serata con il book club ideato dalla scrittrice Francesca Sbardellati
Un salotto letterario si è svolto ai Parioli, organizzato da un gruppo di lettori con il supporto di una scrittrice. L’evento ha visto la partecipazione di un “book club” che si riunisce regolarmente per discutere di libri. La serata ha previsto letture condivise e confronti tra i presenti, con attenzione alle opere di autori contemporanei. La iniziativa mira a favorire momenti di approfondimento e dialogo tra appassionati, in un contesto di incontri in presenza.
In un tempo in cui tutto corre veloce, le conversazioni si consumano nello spazio di un messaggio e l’attenzione dura il tempo di uno scroll, scegliere di fermarsi attorno a un libro è quasi un gesto rivoluzionario. È proprio questa la forza del book club ideato dalla scrittrice Francesca Sbardellati: andare in controtendenza, restituendo valore a ciò che oggi sembra sempre più raro, il tempo dell’ascolto, della riflessione e dell’incontro. Lo ha dimostrato il primo appuntamento, andato in scena in una casa privata dei Parioli trasformata per una sera in un salotto letterario dove il tempo sembrava rallentare. Nessuna lista costruita per riempire la sala, nessun invito diffuso per animare una delle serate più calde dell’estate romana. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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