salotto letterario ai parioli la serata con il book club ideato dalla scrittrice francesca sbardellati

Notizia in breve

Un salotto letterario si è svolto ai Parioli, organizzato da un gruppo di lettori con il supporto di una scrittrice. L’evento ha visto la partecipazione di un “book club” che si riunisce regolarmente per discutere di libri. La serata ha previsto letture condivise e confronti tra i presenti, con attenzione alle opere di autori contemporanei. La iniziativa mira a favorire momenti di approfondimento e dialogo tra appassionati, in un contesto di incontri in presenza.