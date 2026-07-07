Salento book festival | Cathy La Torre e Chiara Tagliaferri a Specchia Oggi

Durante il Salento Book Festival, Cathy La Torre e Chiara Tagliaferri sono intervenute a Specchia. Giovedì 9 luglio, invece, Fabio Zavattaro e Massimo Giannini sono stati presenti a Leverano.

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Cathy La Torre e Chiara Tagliaferri a Specchia. Fabio Zavattaro e Massimo Giannini giovedì 9 luglio a Leverano. Sono i prossimi autori protagonisti del Salento Book Festival. Doppio appuntamento martedì 7 luglio 2026 in Piazza del Popolo a SPECCHIA. Alle ore 20:30 CATHY LA TORRE presenta “Tutte le volte che le donne” (Rizzoli). Questo libro parla di donne che hanno cambiato il mondo. Sapete chi ha inventato il Monopoly? Una donna. Il tergicristallo? Una donna. La lavastoviglie? Il Bacio Perugina? I segnali di stop? Donne. Donne. Donne. Eppure i loro nomi non compaiono nei libri di scuola. In alcuni casi le loro scoperte sono state rubate dai colleghi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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