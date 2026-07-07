Russia | droni ucraini colpiscono raffineria Omsk il fumo si alza in cielo

Un attacco di droni ucraini ha colpito una raffineria nel polo industriale di Omsk, in Russia. Dopo l’attacco, si sono viste fiamme e una colonna di fumo salire nel cielo. Non sono state riportate vittime o danni strutturali significativi. Le autorità russe stanno valutando i danni causati dall’attacco. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle modalità dell’operazione o sui responsabili.

Un attacco di droni ucraini ha colpito una raffineria nel polo industriale di Omsk, in Russia. Nelle immagini si vedono le fiamme e il fumo alzarsi in cielo dopo l’attacco. La raffineria di Omsk è la più grande della Russia, con una capacità di circa 460.000 barili al giorno. Il governatore della regione di Omsk ha confermato l’attacco alla raffineria in un post su Telegram, senza però fornire dettagli, limitandosi a dire che «la maggior parte dei droni» diretti contro l’impianto sono stati distrutti e che non ci sono state vittime. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Russia, droni ucraini su Mosca: fiamme in raffineria

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