Una ruota panoramica installata vicino alle proprietà private a Altopascio viene criticata per la sua vicinanza alle case. Alcune attrazioni del Luna Park di piazza Aldo Moro sono state collocate troppo vicino alle abitazioni, dando l’impressione di averle sul terrazzo di casa. La disposizione ha sollevato proteste da parte dei residenti, che si sentono come prigionieri nelle proprie abitazioni. La posizione delle attrazioni è oggetto di discussione tra cittadini e organizzatori dell’evento.

Sentirsi come prigionieri a casa propria. Accade a Altopascio dove il Luna Park di piazza Aldo Moro, nei pressi dell’omonimo parco, ha alcune attrazioni che sono state dislocate molto vicine alle proprietà private. E’ bene specificare subito che le giostre sono collocate sul terreno pubblico, del Comune, ma una in particolare, " La Grande Ruota ", è proprio sul confine con le abitazioni. Per questo motivo i residenti protestano. Ci sono gli ingressi di due locali che si ritrovano la giostra a breve distanza. "Quando tutto è in funzione, i singoli vagoni sono vicinissimi alle finestre – spiegano gli interessati - senza contare l’audio e la musica a decibel elevati e le luci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ruota panoramica sotto accusa : "Sembra di averla sul terrazzo di casa"

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Leo Middea - Ruota Panoramica (VISUALIZER)

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