Ruba nello studio dentistico e viene arrestato i carabinieri chiamano i complici con walkie talkie e fermano anche loro

Un uomo di 65 anni è stato arrestato mentre tentava di rubare in uno studio dentistico. Durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno trovato strumenti da scasso e un walkie talkie. I militari hanno chiamato i complici tramite l’apparecchio radio e sono riusciti a fermarli. La scena si è svolta nel corso di un intervento di polizia sul luogo del tentato furto. Nessuna informazione è stata fornita sui possibili complici o sui motivi del tentato furto.

Un 65enne è stato arrestato mentre stava rubando in uno studio dentistico. I carabinieri hanno trovato gli arnesi da scasso e un walkie talkie durante la perquisizione personale. Tramite la ricetrasmittente si sono finti l'autore del colpo e hanno invitato gli altri due complici a un appuntamento nei pressi del luogo del colpo. Così altre 2 persone sono state fermate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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