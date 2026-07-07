Rottamazione-quinquies | disponibile il servizio online per richiedere importi e moduli di pagamento

È stato attivato un nuovo servizio online dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione che permette ai contribuenti di ottenere i moduli di pagamento e gli importi dovuti per la Rottamazione-quinquies. Chi ha aderito alla procedura può consultare e scaricare le comunicazioni relative alle somme da versare tramite questa piattaforma digitale. Il servizio è accessibile sul sito dell’Agenzia, senza bisogno di recarsi di persona negli uffici.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Attivo il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’ Agenzia delle Entrate-Riscossione ha attivato un nuovo servizio online che permette ai contribuenti di richiedere una copia della comunicazione delle somme dovute relative alla Rottamazione-quinquies. La novità è pensata soprattutto per chi non può accedere all’area riservata del portale e ha bisogno di recuperare la documentazione necessaria. Il servizio arriva in vista della scadenza della prima, o dell’unica rata, fissata al 31 luglio 2026. Come richiedere la comunicazione senza credenziali. Da oggi è possibile inoltrare la richiesta direttamente dall’ area pubblica del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza utilizzare SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Rottamazione quinquies, entro il 21 gennaio il servizio online per la domanda

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