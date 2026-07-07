Un furto di Fentanyl del valore di decine di migliaia di euro è stato scoperto all’ospedale Israelitico di Roma, in zona Magliana. La polizia indaga per capire se si tratti di coinvolgimento in attività di spaccio o di ambulatori clandestini. Sono state trovate irregolarità nelle procedure di sicurezza e gestione dei farmaci. Le autorità hanno sequestrato la merce e avviato approfondimenti per accertare eventuali collegamenti con il traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Un furto da decine di migliaia di euro e tante irregolarità: questo emerge dallo sconvolgente episodio che si è verificato nell’ospedale Israelitico di Roma, alla Magliana. Non esisteva un registro delle presenze o di chi maneggiava le chiavi delreparto Farmaciadell’ospedale. Entrando nel reparto poi, chiunque poteva accedere allechiavi della cassafortein cui erano contenute le oltre100 fiale di Fentanest. Troppe anomalie che rendono dunque complessa l’identificazione di chi potrebbe aver preso i medicinali. I carabinieri indagano perfurto e spaccio di drogae perseguono due ipotesi. Secondo la prima, 80 fiale sarebbero state rubate in due momenti diversi, il22 e uno il 24 giugnoscorsi, con l’obiettivo di consegnale ai pusher. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Roma, furto di Fentanyl all’ospedale Israelitico: si indaga per spaccio o ambulatori clandestini

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FURTO DI FENTANYL ALLOSPEDALE ISRAELITICO: COSA RISCHIANO GLI AUTORI

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