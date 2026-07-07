Fentanyl rubato dall'ospedale Israelitico di Roma, dove due chiavi sono state custodite in modo inadeguato. Sono state riscontrate diverse irregolarità, tra cui l'assenza di un registro delle persone che hanno avuto accesso al reparto farmacia. La questione ha portato a un vertice a Palazzo Chigi, con ipotesi che il furto possa essere collegato a reti di ambulatori clandestini.

Tante irregolarità, nessun registro delle presenze e di chi ha maneggiato le chiavi del reparto Farmacia dell’ospedale Israelitico di Roma, alla Magliana. E tantomeno di chi è entrato in possesso di quelle della cassaforte (nella disponibilità di molti nell’ufficio) che custodiva oltre 100 fiale di Fentanest, il medicinale a base di fentanyl, noto negli Usa come la «droga degli zombie». Dagli accertamenti investigativi emergono nuove irregolarità collegate al furto che vale decine di migliaia di euro, mentre il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza, Alfredo Mantovano, ha convocato a Palazzo Chigi un vertice... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Fentanyl rubato all'ospedale Israelitico, 2 le chiavi custodite male: la pista degli ambulatori clandestini. Il vertice a Palazzo Chigi

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Fentanyl: furto di 80 fiale all'ospedale Israelitico di Roma - Unomattina 06/07/2026

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