roma aeroporto urbe inaugurato il centro sportivo paralimpico della difesa

Notizia in breve

Martedì si è tenuta l’inaugurazione del Centro Sportivo Paralimpico della Difesa presso il Centro Logistico Sportivo di Roma Urbe, gestito dall’Aeronautica militare italiana. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze armate e atleti paralimpici, che hanno assistito alla presentazione delle strutture dedicate allo sport per persone con disabilità. La struttura si trova all’interno dell’aeroporto di Roma Urbe.