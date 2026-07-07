Roma aeroporto Urbe inaugurato il Centro sportivo paralimpico della Difesa
Martedì si è tenuta l’inaugurazione del Centro Sportivo Paralimpico della Difesa presso il Centro Logistico Sportivo di Roma Urbe, gestito dall’Aeronautica militare italiana. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze armate e atleti paralimpici, che hanno assistito alla presentazione delle strutture dedicate allo sport per persone con disabilità. La struttura si trova all’interno dell’aeroporto di Roma Urbe.
Cerimonia di inaugurazione martedì del Centro Sportivo Paralimpico della Difesa (CSPD), presso il Centro Logistico Sportivo di Roma Urbe, dell’Aeronautica militare italiana. «Oggi non inauguriamo soltanto una nuova infrastruttura ma diamo finalmente una forma concreta ai principi di base della Cultura della Difesa: inclusione, coesione sociale, crescita individuale e piena partecipazione». Così Sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, con delega alle attività sportive ed alle Politiche per la disabilità, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano e di rappresentanti di tutte le Forze... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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