Un militare italiano noto per le sue posizioni di destra estrema ha ricevuto supporto anche da alcuni esponenti di sinistra. La sua attività politica si è sviluppata a partire dal 2023, con incontri e contatti con vari esponenti di diversa estrazione politica. La sua presenza pubblica e le dichiarazioni hanno attirato attenzione, suscitando reazioni di vario tipo tra i cittadini e i politici.

Roberto Vannacci è chiaramente legato all’estrema destra. La sua esperienza politica, dal 2023 in poi, si colloca in quell’area: prima ebbe contatti con Fratelli d’Italia, poi si candidò alle elezioni europee del 2024 con la Lega, di cui è stato anche vicesegretario federale, infine quest’anno ha fondato un suo partito, Futuro Nazionale, che ambisce a occupare uno spazio ancora più radicale, ancora più a destra della destra di governo. Negli anni precedenti, però, quando il suo progetto di darsi alla politica non era ancora definito, Vannacci ha avuto buone e proficue relazioni anche con ambienti del centrosinistra, godendo della stima di esponenti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Roberto Vannacci ha avuto estimatori anche a sinistra

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Roberto Vannacci è stato interrotto dalla ex Miss Italia Denny Mendez

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