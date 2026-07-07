L'attore inglese si è presentato alla première londinese di Odissea vestito come Bruce Wayne. Negli ultimi giorni, ha partecipato a eventi promozionali in diverse città con il cast del film, tra cui Matt Damon, Zendaya e Tom Holland. Durante le occasioni pubbliche, ha rilasciato interviste e indossato abiti formali da red carpet. La promozione del film, diretto da Christopher Nolan, ha coinvolto numerosi appuntamenti internazionali con l'attore protagonista.

La vita di Robert Pattinson deve essere piuttosto divertente. Solamente nelle ultime settimane, l’attore inglese ha girato il mondo per promuovere Odissea di Christopher Nolan in compagnia di Matt Damon, Zendaya, Tom Holland e tutto il resto del cast, rilasciando interviste alla stampa e indossando eleganti abiti da red carpet. Quando non era sul tappeto rosso, Pattinson era sul set del prossimo film di Batman, l’attesissimo sequel del cinecomic diretto da Matt Reeves, in cui Robert tornerà a vestire i panni del Cavaliere Oscuro. Cosa succede, però, quando un’agenda così fitta finisce per sovrapporsi? La risposta è semplice: Robert Pattinson si presenta su un red carpet di Odissea vestito da Bruce Wayne. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Robert Pattinson si è presentato alla première londinese di Odissea vestito da Bruce Wayne

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