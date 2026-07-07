Durante la tappa spagnola del suo tour europeo, Robbie Williams si è esibito in una performance improvvisata per le strade di Siviglia, accompagnato da un artista di strada. La performance ha coinvolto il pubblico presente, senza l’uso di palchi o strutture tradizionali. L’artista di strada ha collaborato con il cantante, creando un momento musicale spontaneo nel centro della città. Non sono stati resi noti dettagli sull’organizzazione o sulla durata dell’evento.

Robbie Williams durante la tranche spagnola del tour europeo ha stupito i fan di Siviglia, con una performance speciale per le vie della città iberica. Nella tappa andalusa del Long 90’s Tour, che l’ha visto lo scorso mese sul palco del Firenze Rocks con l’unico appuntamento italiano, l’ex Take That è stato avvistato nella zona di Santa María la Blanca, dove ha incontrato un musicista di strada che stava suonando Angels il suo successo del 1997. Nel video diventato virale sui social, Robbie si avvicina al microfono e canta, mentre i passanti si radunano entusiasti per filmare l’esibizione a sorpresa con i loro telefoni. La folla cantava con l’artista e Williams che sul finale dopo un semplice saluto al pubblico si congedava per prepararsi al suo concerto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Robbie Williams si è esibito per le strade di Siviglia con un artista di strada

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Robbie Williams se sumó al show de un músico callejero en Sevilla y cantaron juntos Angels

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