Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | Norvegia e Inghilterra ai quarti di finale

La Norvegia e l’Inghilterra hanno raggiunto i quarti di finale ai Mondiali 2026. I risultati delle gare di fase a gironi, ottavi e quarti sono aggiornati, così come la classifica generale del torneo. Per la prima volta, i Mondiali si svolgono in tre paesi ospitanti: Canada, Messico e Stati Uniti. Le partite sono state disputate in diverse città di queste nazioni, con le squadre che si sono qualificate alle fasi successive.

Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti su tutte le gare di fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale del torneo. I risultati e la classifica dei Mondiali 2026, che per la prima volta nella storia si svolgeranno in 3 nazioni ospitanti diverse: Canada, Messico e Stati Uniti d’America. Questo tutto il percorso delle varie squadre dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali, fino alla finale. Segui qui tutti gli aggiornamenti LIVE. Risultati Mondiali 2026. OTTAVI DI FINALE 5 LUGLIO Messico Inghilterra 2-3 (36? Bellingham, 38? Bellingham, 42? Quinoes, 60? Kane, 69? Jimenez) Brasile Norvegia 1-2 (79? Haaland, 90? Haaland, 90+10? Neymar rig. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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