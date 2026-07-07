Sono circa seicento – 586 per la precisione – i ‘furbetti’ colti sul fatto dalle fototrappole che sorvegliano sul corretto conferimento dei rifiuti. Circa 200 l’anno, insomma, per (circa) una multa ogni due giorni. Il porta a porta, come ben noto, ha amplificato il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti e il Comune, in accordo con Hera, è corso ai ripari: da una parte potenziando i servizi di raccolta e la sorveglianza, affidata agli operatori della multiutility, alla polizia locale e alle Guarde ecologiche di Legambiente. Dall’altra ha portato a 14 il numero complessivo di dispositivi di sorveglianza sparsi sul territorio (le cosiddette fototrappole) ottenendone l’accertamento delle già citate quasi 600 infrazioni contestate a chi abbandona o conferisce in modo non congruo i rifiuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti abbandonati, sorpresi 600 ’furbetti’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rifiuti abbandonati sulle colline di Iseo: 4.600 euro di multa e rischio di sospensione delle patenteUn uomo è stato scoperto mentre abbandonava rifiuti tra i prati di una località collinare di Iseo.

Rifiuti e furbetti. Con le fototrappole in un anno 153 multeNel corso dell'ultimo anno, sono state elevate 153 multe grazie all'uso di fototrappole per il controllo dei rifiuti.

Si parla di: Rifiuti abbandonati, sorpresi 600 ’furbetti’.

Rifiuti abbandonati, sorpresi 600 ’furbetti’Sassuolo, le fototrappole hanno incastrato diversi cittadini che non conferivano correttamente. Una multa ogni due giorni ... ilrestodelcarlino.it

Rifiuti abbandonati in strada, davanti ai cassonetti c’è di tuttoMontecatini Terme, 5 giugno 2026 – I temi dell’abbandono dei rifiuti in strada e del decoro urbano si intrecciano nel dibattito cittadino degli ultimi giorni. Se qualcuno dovesse chiedere ai residenti ... lanazione.it