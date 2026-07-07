Un progetto che nasce presso la sede Ior di Lugo e che unisce arte, cura e sensibilizzazione: è questo il senso di ’ Ridisegnare l’identità ’, mostra fotografica che verrà inaugurata domani, mercoledì 8 luglio dalle 19.30 nella sala Baracca della Rocca Estense di piazza dei Martiri e che resterà esposta fino al 31 luglio dal lunedì al sabato dalle 18 alle 22. L’esposizione è il risultato finale di una collaborazione tutta al femminile e che sorge dall’unione di una paziente oncologica, Vittoria Guazzolini, con la ritrattista Anya Ponimatko e la make-up artist Barbara Zappi, quest’ultima già volontaria dell’ Istituto Oncologico Romagnolo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Ridisegnare l’identità’: da domani alla Rocca Estense la mostra che racconta il cancro al femminile

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