Ricci Eni | Brindisi è una grande riconversione industriale

Da quotidiano.net 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo polo industriale di Brindisi sarà una riconversione che manterrà l’attività industriale e l’occupazione, secondo Giuseppe Ricci, direttore Trasformazione industriale di Eni. Ricci ha sottolineato che il progetto coinvolgerà direttamente e indirettamente il territorio, preservando l’intensità industriale. La trasformazione mira a sviluppare una nuova fase di attività produttiva senza ridurre il livello occupazionale.

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Per Giuseppe Ricci, direttore Trasformazione industriale di Eni, il polo che nascerà a Brindisi è “una grande riconversione che manterrà la intensità industriale, quindi anche occupazionale, diretta e indiretta sul territorio”. Un progetto che “in passato il territorio non voleva”, ha ricordato a margine della cerimonia di posa della prima pietra del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie al litio-ferro-fosfato (LFP), realizzato da Eni Storage Systems, società di Eni Industrial Evolution e FIB (gruppo Seri Industrial), nell'area industriale Versalis di Brindisi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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