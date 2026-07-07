Riarmo giochi contabili per blindare la Nato nonostante Trump
Il governo italiano ha annunciato di aver raggiunto il 2,8% del Pil dedicato alla difesa in vista del vertice Nato. Tuttavia, questa cifra include anche le spese della polizia, grazie a nuove regole dell’Alleanza Atlantica che permettono di inserire tali costi nel bilancio militare. La mossa ha suscitato critiche per l’uso di un trucco contabile, che aumenta artificialmente la quota di spesa destinata alla difesa.
I cannoni di Ankara Il governo Meloni si presenta al vertice Nato sbandierando il record del 2,8% del Pil per la difesa. Ma dietro il balzo c'è un trucco contabile avallato dalle nuove regole dell'Alleanza Atlantica: nel bilancio finisce pure la polizia. Intanto le spese reali corrono, l'opacità cresce e il rapporto Milex-Cild denuncia lo scandalo delle porte girevoli Al vertice Nato ad Ankara Giorgia Meloni metterà sul tavolo una spesa militare pari al 2,8% del Pil: un balzo di circa 0,71 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Sembra un’accelerazione improvvisa, se si considera che fino all’anno scorso l’Italia stentava ad avvicinarsi al 2%, mentre la spesa reale era all’1,6%. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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