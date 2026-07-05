A partire dalle 23 di domenica 5 luglio, sono iniziati i lavori per la sostituzione di Ponte al Pino a Firenze. La prima fase si concluderà alle 4 di venerdì 10 luglio. Durante questo periodo, il ponte sarà chiuso al traffico. Le operazioni sono state programmate per tutta la durata della settimana, coinvolgendo interventi che dureranno circa cinque giorni.

Iniziano dalle 23 di stasera, domenica 5 luglio, i lavori della prima fase della sostituzione di Ponte al Pino a Firenze che termineranno alle ore 4 di venerdì 10 luglio. I lavori comportano modifiche alla circolazione ferroviaria, già comunicate da tempo e inserite sui sistemi di vendita delle imprese di trasporto. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sta proseguendo, infatti, con gli interventi per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale “Ponte al Pino”, nel nodo ferroviario di Firenze. Le attività richiedono due distinte finestre di interruzione della circolazione ferroviaria, necessarie per consentire la rimozione dell’impalcato esistente e, successivamente, il varo della nuova struttura. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - RFI: dalle 23 di stasera al via la prima fase dei lavori per la sostituzione di Ponte al Pino

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