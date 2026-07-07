Retata al Colosseo in campo droni e pattuglie PolMetro

Nella mattinata del 7 luglio 2026, la Polizia di Stato ha condotto una retata nell’area del Colosseo a Roma. L’intervento ha coinvolto droni e pattuglie del reparto mobile, nell’ambito di operazioni mirate a contrastare l’immigrazione irregolare e la microcriminalità. Non sono stati resi noti dettagli su eventuali arresti o identificazioni. L’operazione fa parte di una serie di iniziative di controllo nell’area storica.

Roma, 7 luglio 2026 – Nuova operazione straordinaria della Polizia di Stato nell’area del Colosseo, a Roma, nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto dell’immigrazione irregolare e della microcriminalità. La maxi retata è scattata domenica sera, quando gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Roma hanno cinturato l’area, chiudendo le vie di deflusso e procedendo all’identificazione di numerose persone presenti nella zona. Oltre 150 persone identificate. Nel corso dell’operazione sono state identificate oltre 150 persone. Tredici cittadini stranieri sono stati accompagnati negli uffici di via Patini per il fotosegnalamento e per gli ulteriori accertamenti da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura capitolina. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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