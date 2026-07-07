Il presidente del Napoli ha cercato di accelerare sui progetti per il nuovo stadio, ma i rapporti con il sindaco e il presidente della Camera rimangono freddi. La discussione si concentra sulle approvazioni e le autorizzazioni necessarie per l’opera, senza che siano stati ancora trovati accordi ufficiali. La questione rimane aperta, con differenze di posizione tra le parti coinvolte.

Il futuro dello stadio torna al centro del dibattito tra il Napoli e le istituzioni cittadine. Durante la presentazione della maglia del Centenario a bordo della MSC World Europa, il presidente Aurelio De Laurentiis ha lanciato un appello al sindaco Gaetano Manfredi e al presidente della Regione Campania Roberto Fico per avviare un confronto sulle infrastrutture del club. Come racconta la Repubblica Napoli, il dialogo si è svolto in toni distesi, ma le posizioni delle parti restano distanti, soprattutto sul tema del finanziamento di un eventuale nuovo impianto. L’evento, che ha dato ufficialmente il via alle celebrazioni del Centenario del... 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Stadio, De Laurentiis in pressing ma è gelo con il sindaco e Fico”

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