Reperti archeologici sono stati scoperti in una tenuta a Piombino. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha confermato che i proprietari non riceveranno alcun premio di rinvenimento. La disputa legale tra i proprietari e il ministero prosegue, dopo che le scoperte sono state effettuate nell’area della Tenuta del Vignale. La questione riguarda la titolarità e i diritti sui reperti archeologici trovati nel sito.

Le importanti scoperte archeologiche che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno ha effettuato nella Tenuta del Vignale, nel territorio di Piombino, in provincia di Livorno, non assicureranno alcun premio di rinvenimento ai proprietari. Come hanno sentenziato i giudici del Tar per la Toscana. Questioni di tempistiche. La domanda alla Soprintendenza da parte della Società per il riconoscimento del premio per il ritrovamento del complesso è datata 9 giugno 2022. Le scoperte casuali dei resti nel 2003, le indagini della Soprintendenza in anni successivi. “In conclusione, certamente tardiva deve ritenersi la pretesa avanzata da parte ricorrente ”, si legge nella sentenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Reperti archeologici scoperti in una tenuta a Piombino, guerra di carte bollate tra proprietari e ministero per premio di rinvenimento

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