Calata Paita si avvia verso l’estate con molte criticità ancora irrisolte. La ripresa delle attività si scontra con problemi strutturali e questioni legali aperte, che ne rallentano la piena funzionalità. La gestione delle attività commerciali e degli eventi si scontra con procedure burocratiche e ostacoli amministrativi. La situazione rimane complessa, con alcune operazioni ancora in fase di definizione o in attesa di risoluzione. La stagione estiva si prospetta caratterizzata da incontri tra operatori e autorità per affrontare le questioni aperte.

Calata Paita si prepara ad affrontare una nuova estate tra luci e ombre. Alle porte della stagione, resta aperta una domanda che accompagna questa zona da quando è stata restituita dal porto alla comunità spezzina: in una città sempre più meta di turisti e crocieristi, perché si fatica a far vivere questa modesta porzione del fronte a mare? Sono già passati tre anni da quando sono stati inaugurati quei primi 5.000 metri quadrati e due dall’inizio del Groove Waterfront, annunciati come un nuovo spazio per gli spezzini e una nuova opportunità per creare aggregazione e socialità. Da un lato, il futuro di Calata Paita è al centro di una complessa vicenda, avviata quando l’Autorità di sistema... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tra spettacoli e carte bollate. La ripartenza di Calata Paita: "Ci sono ancora tanti problemi"

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