Renato Raimo apre la 2* edizione del Pietrasanta Green Theatre omaggiando Morricone
Il Pietrasanta Green Theatre 2026 ha aperto con un evento dedicato a Morricone, diretto da Renato Raimo. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, si svolge dal 11 luglio con un format che combina teatro, visita alla dimora, brindisi al tramonto, spettacoli e cena con gli artisti. L’iniziativa si svolge in location insolite, offrendo un’esperienza completa e immersiva. La serata ha visto la partecipazione di pubblico e artisti, con un programma che proseguirà nelle prossime settimane.
Si alza il sipario sul Pietrasanta Green Theatre edizione 2026, ideato e diretto da Renato Raimo. Sabato 11 luglio va in scena il primo evento del format che porta il teatro dove non ti aspetti: visita la dimora, brinda al tramonto, vivi lo spettacolo, cena gli artisti. Una serata speciale, tutta da vivere: al Cav-Centro Arti Visive (via dei Frati, Pietrasanta) appuntamento con "Ennio. la voce dell'Anima", grande omaggio alle musiche immortali di Ennio Morricone. La regia è di Renato Raimo mentre la direzione Musicale è del M° Carlo Bernini. Sul “palco”, con il verde del cinquecentesco giardino del Cav a fare da sfondo, la soprano Roberta Salvati, voce stabile del coro del Teatro alla Scala di Milano, e il mezzosoprano Vittoria Vimercati oltre ai 26 musicisti dell’Orchestra I Bei Legami. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Arpa d'estate 2025 è stata una serata magica diretta da @Renato Raimo! Continua il sodalizio tra la Fondazione Arpa e il Concorso Musicale Internazionale città di Belluno, che ogni anno accompagna uno dei suoi artisti su quel palco. Quest'anno è toccat facebook