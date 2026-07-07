Renato Raimo apre la 2* edizione del Pietrasanta Green Theatre omaggiando Morricone

Notizia in breve

Il Pietrasanta Green Theatre 2026 ha aperto con un evento dedicato a Morricone, diretto da Renato Raimo. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, si svolge dal 11 luglio con un format che combina teatro, visita alla dimora, brindisi al tramonto, spettacoli e cena con gli artisti. L’iniziativa si svolge in location insolite, offrendo un’esperienza completa e immersiva. La serata ha visto la partecipazione di pubblico e artisti, con un programma che proseguirà nelle prossime settimane.