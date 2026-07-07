Regione Campania Fico nomina Tancredi Palma per la sede di Bruxelles | è un suo ex uomo di fiducia alla Camera
Claudio Tancredi Palma nuovo dirigente del Settore "Relazioni istituzionali e Ufficio comunitario regionale" di Palazzo Santa Lucia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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