Traffico Roma del 06-07-2026 ore 07 | 30

Alle 7:30 del 6 luglio 2026, il traffico sul Grande Raccordo Anulare di Roma mostra rallentamenti sulla carreggiata interna tra la diramazione Roma sud della via Appia e altre zone. La viabilità risulta congestionata in diverse parti dell'anello, con veicoli che procedono a passo d'uomo. La situazione interessa anche le uscite e le entrate principali della tangenziale, creando code e rallentamenti diffusi lungo il percorso.

Luceverde Roma traffico sul Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra la diramazione Roma sud della via Appia fine anche in carreggiata esterna all'altezza della Prenestina incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo L'Aquila tra Tor cervare la tangenziale est di Roma su quest'ultima file tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi andando in direzione del Foro Italico altri file sulla famiglia nuova dal raccordo avere i due punti sulla Salaria chiuso il tratto al km 10 E400 all'altezza della motorizzazione civile In entrambe le direzioni di percorrenza ci sono i lavori di ripristino del cavalcavia che traffico è... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nel traffico di Roma

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