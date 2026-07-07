Il cinema all’aperto torna a Civitanova con due location: l’Arena Cecchetti, situata nel parco vicino al Cineteatro, e piazza Ramovecchi. Le proiezioni si terranno quest’anno in entrambe le aree, offrendo spettacoli sotto le stelle. La rassegna include film di grandi classici, tra cui opere di Hitchcock e adattamenti di fiabe come Rapunzel. L’evento si svolge nelle serate estive, coinvolgendo il pubblico locale in un’esperienza cinematografica all’aperto.

Tempo di cinema all’aperto. L’appuntamento con il maxischermo quest’anno toccherà due luoghi di Civitanova. Oltre all’ Arena Cecchetti, cioè lo spazio a sud del Cineteatro nel parco adiacente, le proiezioni saranno anche in piazza Ramovecchi. Due i format proposti: all’arena Cecchetti ecco "Un mare di. cartoni animati", che a luglio sarà dedicato ai più piccoli e alle famiglie, e "Cinema iconico" ad agosto, che proporrà un imperdibile omaggio ad Alfred Hitchcock. In piazza Ramovecchi, a luglio arriva il Cinema in piazzetta, promosso dall’Associazione dei commercianti Centriamo con il Civitanova Film Festival, per i mercoledì dedicati allo shopping. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapunzel, Hitchcock e i grandi classici: torna il cinema all’aperto

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