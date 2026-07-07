Il 8 luglio alle 11 si terrà presso la Sala della Regina di Montecitorio la presentazione del rapporto dell’Agenzia del demanio intitolato “Il patrimonio immobiliare dello Stato – Memoria, identità e infrastruttura di futuro”. L’evento sarà aperto da un intervento di un rappresentante dell’Agenzia e include anche una discussione con un rappresentante di un gruppo parlamentare. La presentazione si concentrerà sui dati relativi al patrimonio immobiliare pubblico e alla gestione delle proprietà statali.

ROMA – Mercoledì 8 luglio, a partire dalle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà la presentazione del Rapporto dell’Agenzia del demanio “Il patrimonio immobiliare dello Stato – Memoria, identità e infrastruttura di futuro”. Si prevede nell’occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli (foto). Illustra il Rapporto la direttrice dell’Agenzia, Alessandra dal Verme. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Rapporto dell’Agenzia del demanio, presentazione con Rampelli

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L'8 luglio alle ore 11.00 l'Agenzia del Demanio presenta il Rapporto 2026: Il patrimonio immobiliare dello Stato. Memoria, identità e infrastruttura di futuro. Segui la diretta su WebTV Camera, sito Agenzia e ANSA. agenziademanio.it/it/sala-stampa… x.com

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Dichiarazioni di Alessandra Dal Verme sulla presentazione del Rapporto annuale dell'Agenzia del Demanio06:30 Primepagine a cura di Salvatori 07:00 Rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo 07:30 Stampa e regime, Marco Cappato 09:00 Media e dintorni a cura di Emilio Targia e Edoardo Fleischner ... radioradicale.it