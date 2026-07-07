Un uomo è stato rapinato in casa ad Alzano Lombardo. I banditi hanno afferrato la mano della moglie e l’hanno posizionata sul tavolo, minacciando: “Se non ci dai i soldi, le tagliamo un dito”. La figlia della vittima ha cercato di calmare gli assalitori abbracciandoli, nel tentativo di fermare le botte rivolte al padre. La rapina si è conclusa con il furto di denaro e minacce di violenza fisica.

Le parole di Massimo Rizzi, vittima di una violenta rapina nella sua abitazione di Alzano Lombardo: “Hanno preso la mano di mia moglie, gliel’hanno appoggiata sul tavolo: ‘Se non ci dai i soldi, le tagliamo un dito’”. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

© Milano.repubblica.it - Rapinato in casa, il racconto shock: “Mia figlia li ha abbracciati per farli smettere di picchiarmi”

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STERMINIO della Famiglia Schauer - l'INSOSPETTABILE Vicino di Casa - True Crime

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