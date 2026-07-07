Rapinato in casa il racconto shock | Mia figlia li ha abbracciati per farli smettere di picchiarmi

Da milano.repubblica.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo è stato rapinato in casa ad Alzano Lombardo. I banditi hanno afferrato la mano della moglie e l’hanno posizionata sul tavolo, minacciando: “Se non ci dai i soldi, le tagliamo un dito”. La figlia della vittima ha cercato di calmare gli assalitori abbracciandoli, nel tentativo di fermare le botte rivolte al padre. La rapina si è conclusa con il furto di denaro e minacce di violenza fisica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le parole di Massimo Rizzi, vittima di una violenta rapina nella sua abitazione di Alzano Lombardo: “Hanno preso la mano di mia moglie, gliel’hanno appoggiata sul tavolo: ‘Se non ci dai i soldi, le tagliamo un dito’”. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

rapinato in casa il racconto shock mia figlia li ha abbracciati per farli smettere di picchiarmi
© Milano.repubblica.it - Rapinato in casa, il racconto shock: “Mia figlia li ha abbracciati per farli smettere di picchiarmi”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

STERMINIO della Famiglia Schauer - l'INSOSPETTABILE Vicino di Casa - True Crime

Video STERMINIO della Famiglia Schauer - l'INSOSPETTABILE Vicino di Casa - True Crime

Notizie e thread social correlati

“L’ha punto quell’insetto lì, correte!”. Morte agghiacciante nel cortile di casa: è shock ItaliaUn uomo di 53 anni è morto dopo essere stato punto da un insetto nel cortile di casa in una zona di campagna nel Bolognese.

Licia Colò, il racconto privato della figlia: "Sono finita in ospedale. Mia madre lo ha saputo mentre era in diretta"La figlia di Licia Colò ha raccontato di essere finita in ospedale e che sua madre ne è venuta a conoscenza mentre era in diretta televisiva.

Temi più discussi: Dentista rapinato in casa a Pieve di Soligo, i carabinieri: Così abbiamo sgominato la banda; Rapinarono famiglia in casa a Pieve di Soligo: arrestati i tre presunti autori; Dentista rapinato, in cella tre banditi. Indagati i complici: Hanno tentato di sviare le indagini; Monteroni, anziano legato e rapinato in casa: malviventi in fuga con 10mila euro.

rapinato in casa ilRapinato in casa, il racconto shock: Mia figlia li ha abbracciati per farli smettere di picchiarmiLe parole di Massimo Rizzi, vittima di una violenta rapina nella sua abitazione di Alzano Lombardo: Hanno preso la mano di mia moglie, gliel’hanno appoggiata ... milano.repubblica.it

rapinato in casa ilL’incubo delle rapine in casa in Salento continua, anziano rapinato e bloccato a MonteroniNon si arresta il numero delle rapine in casa nel Salento, ore drammatiche a Monteroni di Lecce per un anziano bloccato in casa da tre malviventi ... trmtv.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web