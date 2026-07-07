Rapinato a Milano Federico Quaranta racconta | La mia reazione è stata insensata

Un noto conduttore radiofonico ha raccontato di essere stato vittima di una rapina a Milano. Dopo l’accaduto, ha pubblicato sui social una riflessione sulla sua reazione, definendola insensata. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’episodio né sulle eventuali conseguenze legali. La comunicazione si limita a una testimonianza personale, senza ulteriori informazioni sul procedimento in corso o sugli eventuali responsabili.

Federico Quaranta ha parlato pubblicamente della rapina di cui è stato vittima a Milano, condividendo sui social una lunga riflessione all’indomani dell’accaduto. Il conduttore ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute, spiegando di stare bene, ma ha raccontato di aver rischiato molto durante l’ aggressione e di essersi interrogato su ciò che è accaduto. In un post pubblicato su Instagram il 7 luglio 2026 accompagnato da una foto che lo ritrae sorridente appena sveglio, Quaranta è tornato sull’episodio vissuto il giorno precedente. Il conduttore ha spiegato che, a suo avviso, il bersaglio della rapina non fosse tanto il vecchio Omega appartenuto a suo padre – al quale era legatissimo – quanto lo zaino e la valigia che aveva con sé. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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