Raimondi | Leao piace a una squadra italiana può decollare

Notizia in breve

Una squadra italiana ha mostrato interesse per Leao, il calciatore portoghese attualmente in forza a un club di prima fascia. La stessa punta piace anche al Barcellona, ma ora si parla di un possibile trasferimento in Italia. La trattativa è in fase preliminare, e non ci sono ancora dettagli sui tempi o sulle cifre. La società interessata sta valutando l'operazione, mentre il giocatore rimane concentrato sulla stagione in corso.