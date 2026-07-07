Raimondi | Leao piace a una squadra italiana può decollare

Da sportmediaset.mediaset.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una squadra italiana ha mostrato interesse per Leao, il calciatore portoghese attualmente in forza a un club di prima fascia. La stessa punta piace anche al Barcellona, ma ora si parla di un possibile trasferimento in Italia. La trattativa è in fase preliminare, e non ci sono ancora dettagli sui tempi o sulle cifre. La società interessata sta valutando l'operazione, mentre il giocatore rimane concentrato sulla stagione in corso.

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