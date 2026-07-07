Un collaboratore di Quentin Tarantino ha rivelato che il suo ultimo film uscirà nell'estate 2027. Tuttavia, ha aggiunto che ancora non si sa cosa il regista abbia deciso di fare esattamente in questo progetto. Dopo mesi di silenzio, questa è la prima informazione concreta riguardo ai tempi di produzione e uscita del film, che sarà l'ultimo della carriera di Tarantino. Non sono stati forniti dettagli sulla trama o sul coinvolgimento di altri professionisti.

Dopo mesi di silenzio, un collaboratore storico del cineasta ha offerto quello che, finora, è l'indizio più concreto sul calendario della produzione del prossimo e ultimo film di Tarantino. Il decimo e ultimo film di Quentin Tarantino torna a far parlare di sé. Un nuovo aggiornamento del direttore della fotografia Robert Richardson suggerisce che le riprese potrebbero iniziare nell'estate del 2027, anche se trama e progetto restano ancora avvolti dal mistero. Robert Richardson: "Potremmo girare la prossima estate" A parlare è stato Robert Richardson, direttore della fotografia che accompagna Tarantino dai tempi di Kill Bill: Volume 1 e che ha firmato tutti i suoi film successivi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Quentin Tarantino, l'ultimo film partirà nell'estate 2027 ma: "Nessuno sa ancora cosa farà"

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