Un nuovo film prenderà vita dalla collaborazione tra i personaggi di un celebre fumetto crossover, scritto a più mani, tra cui quella di un noto regista. La produzione sarà curata da una grande casa di distribuzione, che ha annunciato anche chi si occuperà della scrittura della sceneggiatura. Il progetto mira a proseguire le vicende dei due personaggi, già noti al pubblico attraverso il fumetto.

Sony ha scelto chi si occuperà della sceneggiatura del progetto che dovrebbe continuare la storia dei due iconici personaggi. Il film tratto dal fumetto crossover DjangoZorro, scritto da Quentin Tarantino e Matt Wagner, diventerà un film targato Sony Pictures. Lo studio ha ora assegnato a Brian Helgeland, già autore di Mystic River e L.A. Confidential, il compito di firmare la sceneggiatura del lungometraggio che dovrebbe continuare la storia raccontata tra le pagine. La continuazione della storia di Django Il fumetto DjangoZorro, composto da sette numeri, era stato pubblicato da Dynamite Entertainment nel 2014. Tra le pagine si raccontava la continuazione delle avventure dello schiavo, poi diventato cacciatore di taglie, interpretato da Jamie Foxx sul grande schermo in occasione di .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Django/Zorro: il fumetto crossover co-scritto da Quentin Tarantino diventerà un film

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