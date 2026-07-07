quel soggetto rivoluzionario

Molte battaglie sociali, tra cui quelle operaie, contadine e anticoloniali, sono state portate avanti da organizzazioni di madri. La discussione riguarda più che altro il ruolo di queste madri nelle lotte, senza entrare nel merito di se costituiscano un gruppo specifico. La riflessione si concentra sull'importanza delle madri come protagoniste di azioni collettive, senza trarre conclusioni su una loro definizione formale.

«Molte grandi lotte sociali – operaie, contadine e anticoloniali – sono state condotte da organizzazioni di madri. Quello che volevo dire è: la questione non è se le madri costituiscano. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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