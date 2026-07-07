quei giochi eterni di carta tra satira e divertimento

La mostra 'Giochi di carta' si apre oggi alle 18 a Palazzo Ducale di Massa. La rassegna, curata dalla Raccolta Bertarelli di Milano, presenta giochi di carta, satira e divertimento. È realizzata dal Comune di Massa con il patrocinio del Comune di Milano.

La mostra ’Giochi di carta’ dalla Raccolta Bertarelli di Milano si apre oggi alle 18 a Palazzo Ducale di Massa, realizzata dal Comune di Massa con il patrocinio del Comune di Milano. Sarà visitabile dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, e porta per la prima volta in città una selezione di fogli ludici e giochi da tavolo provenienti dalla Civica Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli” del Castello Sforzesco. Un viaggio nella cultura visiva tra Sei e OttocentoIl percorso espositivo offre uno sguardo ampio e sorprendente su una delle forme più vivaci della cultura popolare tra età moderna e contemporanea: il gioco stampato, un genere che univa divertimento, satira e osservazione sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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