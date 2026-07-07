Quando gioca Sinner la semifinale a Wimbledon? Orario avversario tv streaming

Jannik Sinner ha vinto contro Jan-Lennard Struff con i set 7-5, 7-6(4), 6-3 e si è qualificato alle semifinali di Wimbledon. La partita si è svolta sui prati di Londra, nel terzo Slam della stagione. La semifinale si giocherà nei prossimi giorni, ma l’orario preciso non è ancora stato comunicato. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming, ma i dettagli non sono stati ancora annunciati.

Jannik Sinner ha sconfitto il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-5, 7-6(4), 6-3 e si è così qualificato alle semifinali di Wimbledon, il terzo Slam della stagione in corso di svolgimento sui sacri prati londinesi. Il campione in carica ha gestito la situazione, facendo la differenza nei momenti caldi e regolando l’insidioso rivale tedesco, in modo da poter proseguire il proprio cammino sull’erba più iconica e prestigiosa al mondo. Il fuoriclasse altoatesino avrà ora due giorni a disposizione per recuperare tutte le energie profuse nei primi nove giorni dell’intensa competizione in terra britannica e tornerà in campo venerdì 10... 🔗 Leggi su Oasport.it

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SINNER A WIMBLEDON TABELLONE CLAMOROSO VERSO LA FINALE

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