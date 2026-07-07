Secondo una classifica di CNN Travel, i cannoli siciliani sono tra i 50 dessert più popolari del mondo, posizionandosi al settimo posto. I gelati italiani occupano il ventesimo posto. La lista include anche altri dolci, con gli alfajores sudamericani al primo posto. La posizione del tiramisù ha suscitato discussioni, mentre complessivamente tre dolci italiani sono presenti nella graduatoria.

Tre dolci italiani entrano nella classifica dei 50 dessert più famosi al mondo stilata da CNN Travel. A conquistare la posizione migliore sono i cannoli siciliani, settimi nella graduatoria internazionale, mentre il gelato si piazza al ventesimo posto. Più sorprendente invece il risultato del tiramisù, che compare soltanto al 47° posto nonostante sia uno dei dolci italiani più conosciuti e replicati nel mondo. La selezione è stata curata dalla pastry chef e giornalista Jen Rose Smith, che ha raccolto alcune delle specialità dolciarie più rappresentative dei diversi Paesi, mettendo a confronto tradizioni, ingredienti e storie legate alla pasticceria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quali sono i 50 dessert più amati del mondo? I cannoli siciliani conquistano la top ten, fa discutere la posizione del tiramisù. Al primo posto gli alfajores sudamericani

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Top 10 Italian Desserts | Hidden Stories Behind Tiramisù, Gelato, Cannoli & More!

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